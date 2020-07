Corto circuito entre Edesur y Mayra Mendoza por los cortes de energía

Por Pedro Navarro

Como consecuencia de los numerosos cortes de energía en barrios del distrito, la intendenta Mayra Mendoza le envió una carta documento a la empresa exigiéndole que restablezca el servicio con urgencia pero a las pocas horas recibió una respuesta. "El Municipio no paga desde el 2011 un convenio mediante el cual se hacía cargo del pago del servicio en villas y asentamientos". En esa respuesta le dice "Solicitamos redoblar esfuerzos para cumplir con respectivas obligaciones". No es el único convenio que une a la Municipalidad con la empresa privada. El otro tiene que ver con la cobranza que Edesur hace de una parte del cobro de la tasa municipal que tampoco se cumple debidamente. Y como si esto fuese poco, Edesur le cobra al Municipio por el servicio de alumbrado sin que haya registro real de lo que cobra. Son muchos los problemas y pocos los controles.





A lo mejor la "disputa" pública entre la Intendenta y Edesur sirve para que de una vez por todas se analice con seriedad la relación comercial que une a la Comuna con la empresa privada.





BARRIOS CARENCIADOS





Mediante el convenio que se originó durante la gestión del ex intendente Aníbal Fernández, el Municipio de Quilmes debe hacerse cargo del pago del servicio de los barrios de emergencia. Edesur se comprometió a instalar generadores de electricidad en la puerta de eses barrios y el Municipio a hacerse cargo del tendido interior. La inmensa mayoría tiene tendidos ilegales y peligrosos.





CRECIMIENTO EXPONENCIAL





Pero en el 2011 la Municipalidad dejó de pagar por ese servicio. Para entonces Francisco Gutiérrez iniciaba su segundo mandato. Fue durante sus gestiones (2007-2015), cuando hubo un crecimiento exponencial de asentamientos en Quilmes. Fueron fomentados, alentados y sostenidos desde el mismo gobierno municipal. Lo que el Municipio le tenía que abonar a Edesur era cada vez más y el ex intendente decidió no pagar. Tampoco lo Hizo Martiniano Molina.





EXPLOTAN LOS TRANSFORMADORES





Los vecinos de esos barrios no pagan la factura de electricidad y como no tienen red de gas natural, utilizan artefactos eléctricos. Cuando hace frio el problema se agrava porque la mayoría se combate las bajas temperaturas con estufas eléctricas y allí la red no da a basto. Explotan los transformadores.

En las últimas semanas los problemas en esos barrios fueron muchos pero la interrupción del servicio se vio afectada en otros barrios del distrito. Hubo un serio problema general. Allí Edesur no da una respuesta adecuada.





CONVENIO





Se supone que la intendenta Mayra Mendoza conocía que el Municipio debía pagar por ese servicio en los barrios populares y no obstante eso decidió enviar la carta documento a Edesur exigiendo que restablezca el servicio. Fueron muchos los cortes y múltiples los reclamos.





RESPUESTA





Pero en un hecho sin antecedentes, Edesur redobló la apuesta y le recordó a la Intendenta que la Comuna no cumple con el pago del servicio que brinda a los numerosos barrios populares desde el año 2011.





OTROS CONVENIOS





Pero no es el único convenio que une a la Municipalidad y la empresa. Edesur le cobra a los usuarios una parte de la tasa municipal. Hay muchas denuncias por la falta de controles en lo que cobra la empresa y se desconoce si la Comuna tiene un verdadero control al respecto. Además se lleva una comisión de cobranza del 12 por ciento.





ALUMBRADO PUBLICO





Otro convenio tiene que ver con lo que Edesur le cobra al Municipio por el servicio de alumbrado en la vía pública. Es todo "al tum tum". No se recuerda que el Municipio haya realizado en los últimos años un censo de las luminarias y no sabe con exactitud cuánto se consume pero sí se sabe que a pesar de la incorporación de luminarias LED Edesur cobra cada vez más.

Sería interesante que la administración Mendoza realice una revisión de los convenios y que se hagan públicos para que todos los vecinos y vecinas sepan de qué se trata.

Sería una luz de transparencia