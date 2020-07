Detuvieron a dos de los ladrones que ingresaron a la casa del jubilado

Este martes por la noche se confirmó que la Policía dio con el paradero de dos de los ladrones que el viernes por la madrugada habían ingresado a la casa de Jorge Rios, el jubilado que repelió el robo a los tiros y uno de los delincuentes terminó muerto a sesenta metros de su casa. Se sabe que uno de los dos que fueron capturados, había salido de la cárcel, beneficiado por el coronavirus y debía estar en su casa con arresto domiciliario.

Mientras tanto se conoció un video que compromete al jubilado porque se ve que el ladrón herido cae a unos sesenta metros del domicilio donde fueron a robar; no puede continuar caminando por la herida; al ratito llega el propio jubilado que se ve que lo golpea y lo que no queda claro es si allí vuelve a dispararle.

Por la oscuridad de la noche no se aprecia si disparó para rematar al ladrón quien no ofrecía resistencia. Fuentes judiciales señalan que allí se habrían encontrado tres balas servidas.

Los abogados de Rios, quien no declaró, señalan que en las imágenes no se puede apreciar si hubo disparos y consideran que no los hubo porque de lo contrario se tendrían que haber sentido los ruidos y se tendría que ver la luz o destellos que se aprecian cuando se dispara en la oscuridad.





Enfermo





Rios continúa imputado por homicidio agravado por utilizar arma de fuego. Pero el juez de la causa le concedió la prisión domiciliaria por su edad y porque se encuentra mal de salud.





Condolencias





En declaraciones a la prensa, el abogado de Ríos dijo que "se encuentra muy mal de ánimo y de salud" y que "le envía un mensaje de condolencias a la familia del ladrón muerto, Franco "Piolo" Moreyra, de 26 añós, agregando que "era la vida de él o la mia".





Amenazas y manifestación





Como se sabe, la familia de Rios denunció que está siendo amenazada y el lunes por la noche hubo familiares y amigos del ladrón muerto, manifestando frente a la casa del jubilado.

Por lo pronto las hijas de jorge Rios expresaron que no quieren que su viva más en el domicilio donde ocurrió el robo y que decidieron poner en venta la casa.