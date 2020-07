Los ciudadanos tucumanos deben pagar en hospitales públicos de Salta

Desde la Comunidad India Quilmes se vienen realizando gestiones sin éxito ante las autoridades regionales e incluso se le envió una carta a la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla. Por ahora no tienen respuestas.El gobernador Juan Manzur es médico cirujano, sanitarista y médico-legista . Fue ministro de Salud de la Nación con la presidencia de Cristina Fernández y es gobernador desde 2015. Los tucumanos, tenían la esperanza de que iban a ser escuchados pero pasan los años y no tienen respuestas.Quilmesadiario se comunicó con el ministerio de Salud de Tucumán donde fue atendido con mucha cordialidad por el jefe de prensa, Pablo Haro, quien se asombró cuando se le indicó que los tucumanos debían pagar para atenderse en hospitales públicos de Salta.La respuesta posterior fue que “hay un convenio y no pagan nada”, pero esa verdad del Ministerio choca con la realidad.El delegado municipal, que depende del Gobierno de Tucumán de la zona de Quilmes, Gustavo Morales confirmó que el convenio no se cumple.Son varios los delegados de la Comunidad India Quilmes que pretenden llegar al Gobernador y al mismísimo presidente Alberto Fernández. Además del cacique de la Comunidad, Francisco “Pancho” Chaile, realizan gestiones dos delegadas de Colalao, Sonia Medina y Laura Liendro. Esta última es enfermera y ejerció como docente en Buenos Aires y volvió a su pueblo a descansar pero hoy se puso al frente del reclamo por una atención médica digna.La zona de la comunidad India Quilmes no cuenta con hospital. El más cercano de complejidad dentro de Tucumán está en Concepción, para lo cual tienen que atravesar todo el cordón cordillerano. Hay un hospital también en Tafí del Valle pero no es de alta complejidad.“Muchas veces los enfermos se nos mueren en el camino”, nos dicen los comuneros. La zona cuenta con un caps (centro de atención), donde el médico fue destituido por denuncias y esperan el nombramiento efectivo de otro. En los últimos días se nombró a una enfermera.Los médicos son más que escasos y hay muchas especialidades que no existen. “Para unos tres mil chicos que hay en la zona de los valles hay un solo pediatra”. Señala Laura Liendro.Ante esta situación pretenden atenderse en el hospital más cercano, en Cafayate, provincia de Salta pero allí deben pagar.El pedido es a gritos. Necesitan ayuda y atención médica digna que por ahora y desde hace muchos años no tienen.