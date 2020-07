Sigue sin aparecer un abogado de 48 años de Quilmes

Se trata de Salvador Altamura, es abogado e hijo de un dirigente de la Unión Industrial local, Angel Altamura quien es propietario de una pequeña empresa en Quilmes Oeste. No se sabe nada de él desde el lunes de la semana pasada. Su moto fue detectada en Villa Itati pero cuando se llegó al lugar ya había desaparecido. Alguien ingresó a su departamento en la madrugada del martes. Llegó en la misma moto y con su casco. Para la familia no se trataba de él pero la Policía duda. Su teléfono dejó de funcionar ese martes a la mañana.

El último rastro es del lunes 13 aproximadamente a las 18. A esa hora lo detecta una de las cámaras de seguridad del edificio donde vive, calle 25 de Mayo al 200 de Quilmes Centro. Se lo ve llegando pero de repente sin detener la marcha acelera nuevamente. "Sospechamos que advirtió algo o a alguien y se fue", le dijo el padre a Quilmesadiario.





Martes a la madrugada





El Martes a la madrugada las cámaras registran que alguien volvió al domicilio con la misma moto y el mismo casco. Para el padre no se trataba de Salvador pero los investigadores tienen dudas al respecto.

Esa persona estuvo en el departamento más de una hora. Se señala que esa persona ingresó con datos precisos del lugar donde Salvador tenía dinero. Por ahora no se sabe qué cantidad tenía pero se habla de una cifra importante en dólares.





Villa Itatí





El Martes por la mañana desde las inmediaciones de Villa Itatí, a través de las redes sociales, vecinos alertan sobre la presencia de una moto. Les llama la atención porque era de alta cilindrada y tenía las llaves puestas.

Cuando van en busca de la moto ya no estaba. Fuentes policiales señalan que habría sido utilizada para cometer robos pero no hay mayores precisiones al respecto.





Varias hipótesis





Mientras la familia está muy preocupada esperan el accionar de los investigadores. La causa está cargo de la Fiscalía uno a cargo del doctor Ariel Rivas.

Angel, el padre de Salvador le dijo a Quilmesadiario que "no hay mucha información sobre su paradero" y que "me dicen que están trabajando en base a algunas hipótesis que no conocemos".





Cámaras de seguridad





Los investigadores tienen que rastrear las cámaras de seguridad, especialmente de la zona donde vive y también de la zona de Villa Itatí. Quieren saber en principio qué paso entre el lunes a las 18 y el martes a la madrugada y si Salvador estuvo en contacto con alguien.

Fuentes policiales señalan que se manejan con cautela. Por lo pronto todo indica que nadie pidió rescate por el.

Una fuente judicial dejó trascender que habría consultas y que se habrían tomado declaraciones a personas allegadas a él y que no son de su entorno familiar pero que lo conocen y estuvieron en contacto con él en las últimas horas antes del lunes a las 18. Sobre este último dato hay absoluto hermetismo.

No se conoce aún si luego de esa hora se comunicó con alguien. Se sabe que el último contacto del teléfono fue el martes por la mañana.





Aviso en las redes





Los familiares, lógicamente muy preocupados, intentan que el tema tenga alcance nacional porque piensan que de esa manera habrá mayor esfuerzo de la Policía y la Justicia en tratar de encontrarlo.