Aprobaron la emergencia en seguridad y continúa la alimentaria en Quilmes

El Concejo Deliberante de Quilmes aprobó expedientes sobre tablas un proyecto presentado por los bloques de la oposición donde se declara la emergencia en materia de seguridad por 180 días. También se aprobó un expediente enviado por el Ejecutivo municipal mediante el cual se aprobó la prórroga de la emergencia en materia Alimentaria. También se aceptaron donaciones realizadas por empresas en el marco de la pandemia,









La emergencia en seguridad pública aprobada es por el término de 180 días hábiles a partir de la promulgación de la ordenanza que contempla entre otras medidas la instalación de puestos de control en distintos barrios del distrito los que serían provistos por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Escuelas

La concejal Daniela Conversano pidió la aprobación de un pedido de informes relativo a las reparaciones que se están realizando en escuelas públicas del distrito, los montos de las licitaciones y el estado de las obras. El mismo pasó a la comisión para su análisis

Sesiones presenciales

Si bien aún no está definido, la idea generalizada y especialmente de la oposición es que las sesiones sean presenciales y que empiece la actividad plena de las comisiones. Por ahora no está confirmado pero existe la posibilidad que se inicien a partir de septiembre y no se descarta que puedan realizarse en un ámbito más amplio para que haya la distancia aconsejada entre banca y banca como medida de prevención por el coronavirus.





