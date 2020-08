Asesinan a joven policía cuando salió a comprar cigarrillos en Quilmes Oeste

Otro hecho policial y otra muerte por la inseguridad ocurrida en Quilmes vuelve a tener repercusión nacional. Y no es para menos. Esta madrugada, una joven de la Policía Federal fue asesinada cerca de su casa cuando. Según versiones periodísticas, salió a comprar cigarrillos y fue interceptada por seis hombres que se movilizaban en moto. Ella no llevaba su arma reglamentaria y no se tienen más detalles de lo que ocurrió en ese momento. Todo indica que le robaron pero además le pegaron un tiro. Se trata de Ariana Micaela Romero, de 23 años quien es parte de la custodia de la Quinta presidencial de Olivos. Se encontraba de licencia médica.





El hecho ocurrió en las inmediaciones de Carlos Pellegrini y calle 395, a pocas cuadras del Camino General Belgrano. Se recibió un llamado al 911 informando de tiros y de una persona tirada en el piso. Cuando efectivos policiales llegaron al lugar advirtieron que se encontraba de una mujer quien presentaba un disparo en el pecho. Fue trasladada de urgencia al Hospital del Cruce Varela donde, de acuerdo a información médica, llegó muerta.

Se sabe que la joven tenía pareja y una niña. Los vecinos del barrio están conmocionados por el hecho y reclaman seguridad y justicia. Por ahora no hay información oficial si se pudo reconocer a algunos de los delincuentes y si pudieron ser visualizados por cámaras de seguridad.





.