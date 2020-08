Dirigente pidió disculpas por haber sumado a compañeros al concejal Festuca

Se trata de Walter Chirizola, quien al cumplirse un año de las elecciones primarias, hizo pública una carta dirigida a "los compañeros a los cuales sumó a trabajar el año pasado para el entonces precandidato de Aníbal Fernández, , actual concejal Matías Festuca. En la misma señala que "Festuca ni su secretaria atendieron más los teléfonos a los compañeros que lo apoyaron".





Bajo el tíulo "Carta abierta a los compañeros", señala: Puede parecer una carta vanal dado a la pandemia que estamos pasando pero una cosa no quita la otra pero debe hacerlo Pido disculpas a todos los compañaeros que se vieron afectados dado que para las paso, los acerqué al espacio de Matias Festtuca, con toda la buena intención.

"Me lleva a escribir esta carta ver que me cuenten los compañeros que se encontraron con una persona que en noviembre de 2019 les dejó de atender el telefóno, tanto el como su secretaria. Antes ellos llamaban a cada rato para dar tareas y me consta que todos pusieron su tiempo, esfuerzo, compromiso, etc y que nunca más los atendió, con la estrategia de que se enojen para se vayan solos y una bajeza que digan que fue traicionado, cuando que despareció fue él

Hoy eme siento responsable de darles explicaciones a compañeros que sumé para un fin de conjunto y para todos, pido disculpas y como siempre a disposición de los compañeros.

Firma: Walter Danil Chirizola.