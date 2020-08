Falleció otra enfermera del Hospital Municipal de Solano afectada de COVID.

Lo dio a conocer en las últimas horas la comisión interna de ATE de ese nosocomio. Se trata de Francisca González Francis. Hace cincuenta días había fallecido un enfermero que también prestaba funciones en el ese lugar, Claudio Cisneros, de 58 años. En el informe los compañeros de Francisca señalan que "su estado de salud no era óptimo pero continuaba trabajando y realizando horas extras por el salario bajo que perciben. Un personal de salud municipal tiene un básico de 14.500 pesos.

A través de las redes sociales, la comisión interna señala "Lamentamos comunicar el Fallecimiento de nuestra Compañera Francisca Gonzalez, Francis para los compañeros y amigos. A causa del covid, se nos fue otra compañera. Francis no dejo de trabajar durante la pandemia pese a que su estado de salud no era optimo porque el sueldo no le alcanzaba y necesitaba seguir haciendo horas extras. La muerte de nuestra compañera se podria haber evitado con salarios dignos.

Le enviamos nuestra mas sinceras condolencias a su familia

Se te va a extrañar Gran Guerrera!





Claudio Cisneros