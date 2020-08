Mayra Mendoza y la diputada Mónica Frade se sacan chispas por las redes sociales

La intendenta Mayra Mendoza encontró hoy una foto para devolverle "varias gentilezas" a la diputada nacional de la Coalición Cívica, vecina de Quilmes. La jefa comunal mostró una foto donde se ve a la legisladora opositora participando de la marcha de este lunes 17 donde aparece hablando con una mujer pero sin barbijo. Esa foto fue promocionada por numerosos militantes identificados con el gobierno. Hace horas, Frade había cuestionado a través de un mensaje de twitter, la actitud de la la Intendenta de convocar a niños para entregarles juegos con motivo del día de la niñez.





Es la primera vez que la jefa comunal le responde a una legisladora que vienve marcando sus diferencias y cuestionando hechos del gobierno, como también lo hizo con Martiniano Molina.

El sàbado, Mayra fue al Centro de Integración Comunal (CIQ), de La Matera, uno de los barrios más postergados del distrito donde fueron convocados niños con sus madres/padres para entregarles juegos con motivo del día de la Niñez. La oficina de prensa de la Comuna dio a conocer un informe donde se ve a la Intendenta en una aula junto a niños y niñas sentados y con barijos.

Mónica Frade

El hecho originó un mensate de twit de la diputada quien escribió: La Matera, Mayra Mendoza Distaciamiento?; Reuniones sociales?; Prohibido por DNU ver a tu familia, a tus hijos" y pide que sea " imputada por el artículo 205 Código Penal como todos· Agrega un mensaje al juez de Quilmes: Juez Federal (Luis) Armella, espero actúe, para compensar tantos vergonzantes sobreseimientos.

Mayra y la Marcha

Este lunes, periodistas y militantes adeptos del gobiernos publicaron una foto de la marcha del Centro de Quilmes, (la cual logró una muy importante participación), pero con una particularidad. Allí se ve a la diputada Mónica Frade conversando con una mujer pero no tiene colocado el barbijo.

Al respecto, la intendenta utilizó sus redes sociales para cuestionarla : "Mayra Mendoza sobre la marcha #17A: "MIRÁ QUE DISTINTOS SOMOS. Mientras las familias hacen un gran esfuerzo, el personal de salud trabaja intensamente, los contagios crecen y el sistema sanitario público/privado al borde. Hacen esta convocatoria opositora y demuestran una vez más que son egoístas e irresponsables. Empatía y responsabilidad no existen en el diccionario de estas personas. No les importa ni su vida menos la de otros. Los convencieron que el odio es el camino y ahí están. Es preocupante que gente de la oposición presente en la marcha no use ni tapabocas, ojalá no se contagie". Si bien no nombra a la diputada, muestra una foto, la única que en ese momento aparece sin barbijo.

Fue un instante





La diputada Mónica Frade, consultada sobre la foto que está siendo viral por militantes kirchneristas dijo que "Fue un instante porque me molestaba el barbijo pero lo use durante toda la manifestación y lo uso siempre"