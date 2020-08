Senadora quilmeña impulsó proyecto de boleto gratuito para personal de seguridad y de la salud

La comisión de Transporte y Puertos del Senado bonaerense aprobó el proyecto presentado por la senadora provincial Lorena Petrovich (Juntos por el Cambio). vecina de Quilmes que impulsa la inmediata puesta en marcha, mientras dure la emergencia sanitaria, del boleto gratuito para el personal de seguridad de todas las fuerzas y para la totalidad de quienes se desempeñen en el área de la salud. La legisladora hizo referencia a la acalorada discusión que se tuvo con el oficialismo para sea aprobado el proyecto. “Esperamos que sea sancionado en el recinto a la brevedad, porque a 150 días de la explosión de esta pandemia, esos trabajadores siguen sin el beneficio”, sostuvo la legisladora.

Lorena Petrovich







“Hubo muchas declaraciones, pero ninguna ejecución concreta de esa medida. Este proyecto busca materializar lo oportunamente anunciado por el Presidente, que en nuestra Provincia quedó en eso, en anuncio, y dar al menos ese alivio a quienes más riesgos y sacrificios están haciendo por sus tareas”, agregó.

Todas las fuerzas de seguridad y todos los trabajadores de la salud

Petrovich aclaró que su proyecto “contempla a todas las fuerzas de seguridad, no solo a la Policía, estén o no en uso de su uniforme”, y, en materia sanitaria “Incluye a todos, no solo a los médicos. Entendemos que camilleros, técnicos, personal de limpieza, enfermeros, instrumentadores, choferes de ambulancia y todos los que forman parte del engranaje total de la salud deben tener al menos, ese aporte. Que es muy pequeño, por cierto, en el marco de su tarea diaria, pero genera cierto alivio. No podemos entender que nos haya costado tanta discusión aprobar en la comisión que presido algo tan fundamental. Las trabas intentadas por el actual oficialismo fueron inexplicables.”