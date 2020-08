Un amigo del abogado desaparecido es el principal sospechoso del caso

Por Pedro Navarro. Los investigadores del caso del abogado de Quilmes desaparecido desde el lunes 13 de julio, tienen elementos para sospechar de un amigo involucrado en el hecho que por ahora tiene un final abierto. Se trata de Dario Daning, quien está siendo buscado. La causa ahora fue caratulada como "robo y privación ilegítima de persona". Uno de los temas que hizo sospechar es que en el último mes, Dario realizó compras de importante valor y además se fue a vivir al Quilmes Apart Hotel de Quilmes Centro. donde pagó un mes por adelantado. De no tener dinero pasó a gastar mucho. El misterio más importante es saber qué pasó con Salvador.

Dario y Salvador eran amigos desde hace muchos años. Vivían en las inmediaciones del barrio Kolynos y allí se conocieron. Había una vieja relación que a la familia mucho no la convencía.Fuentes a la causa señalan que Daning tenía antecedentes por robo

Se sabe que era muy común que Salvador le prestara dinero y que últimamente habían discutido por eso. Salvador guardaba dos motos de competición en un galpón que su amigo tenía en su vivienda de las inmediaciones de Alvarez y Rodríguez Peña de Bernal.

Cambió su actitud

Por lo que se sabe ambos habían salido a caminar el mismo lunes 13, algo que hacían habitualmente. A partir de la desaparición de Salvador, Dario cambió su actitud y con el correr de los días no se comunicó más. Ese dato lo aportó la familia de Salvador a los investigadores y a la prensa.

Gasto de dinero

La pista se centró sobre el y allí aparecieron los primeros datos, que en este último mes había gastado mucho dinero. Entre las cosas que adquirió fue un televisor de 50 pulgadas y un celular de elevado costo, además de irse a vivir al Quilmes Apart Hotel. De no tener dinero pasó a realizar compras y realizar gastos que no podía sostener.

Robo y privación ilegítima

Para los investigadores, Dario Daning está involucrado en la desaparición de Salvador. Se sospecha que lo secuestró y le robó el dinero. Sería el quien en la madrugada del 14 de Julio, utilizando la moto y el casco de Salvador ingresó a su departamento con la finalidad de robarle el dinero que tenía producto de una importante venta. Dario era uno de los pocos que conocía sus movimientos. Se hablan de más de doscientos mil dólares.

Misterio

Lo que no se sabe es qué pasó con Salvador. Mientas algunos intentan alimentar la hipótesis que se fue por temas económicos, algo que por ahora los investigadores ni mencionan, la pista que se se sigue es que alguien lo secuestró. Allí aparece como principal sospechoso su amigo Dario.

Un dato no menor es que Salvador medía un metro noventa y era pesado. No es fácil maniatarlo. En caso que haya sido secuestrado se opina que una solo persona no lo pudo hacer.



Abogado

Mientras se sabe que el principal sospechoso contrató a un abogado de elevado costo, no se conoce su paradero. Los investigadores lo buscan y ya hubo varios allanamientos para encontrarlo pero sin resultado positivo. Consideran que es el primer paso para que la causa pueda avanzar.