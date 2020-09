Confirman que los restos hallados son de Facundo Astudillo Castro

El equipo Argentino de Antropología Forense y el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema confirmaron la identidad del cadáver hallado hace un par de semanas entre el barrial del estuario de Bahía Blanca, en Villarino Viejo: se trata de los restos de Facundo Astudillo Castro, el joven de 23 años que estaba desaparecido desde el 30 de abril, cuando salió de su casa en la localidad de Pedro Luro para ir a visitar a su ex novia en Bahía Blanca. La familia sostiene y dice de que hay pruebas suficientes para asegurar que "lo mató la Policía".





La hipótesis de la familia se contradice con la opinión que hace días hizo pública el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien en declaraciones periodísticas dijo que "se armó un show mediático para imponer que fue un caso forzado de desaparición forzada de persona". Para el funcionario "no es así", pero no dio mayores detalles de cómo desapareció y quién mató al joven.

Dos hipótesis

Son dos las hipótesis en torno a la muerte de Facundo. Los fiscales del caso analizan dos posibles caminos: la desaparición forzada a manos de la Policía Bonarense o un accidente que el joven pudo tener cuando caminaba por las vías del tren. La misteriosa “testigo H”, el factor clave que beneficiaría a la fuerza de seguridad provincial. Y el misterio del souvenir que era de Facundo en una comisaría.

Está confundida

Los familiares de la testigo que asegura que levantó a un joven y lo dejó cerca de las vías consideran que "está confundida o miente". Para ellos, hay "pruebas categóricas para culpar a la Policía del asesinato" y consideran que "hay responsabilidades políticas"

Comunicados

En los comunicados difundidos tanto por la jueza Federal María Gabriela Marrón como por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), se hizo foco exclusivamente en el resultado del cotejo ADN extraído de los huesos del cadáver y comparado con las muestras de la madre y el padre de Facundo. Los resultados de los análisis forenses para saber sobre cómo y en qué circunstancias murió serán comunicados a fin de mes.

Fiscales

Una vez confirmado que los restos hallados corresponden a Facundo, se espera el trabajo del fiscal federal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, junto a sus colegas Andrés Heim y Horacio Azzolin, titulares de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y de la Unidad Especializada de Ciberdelincuencia (UFECI) y subrogante de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, respectivamente.

Violencia institucional

Cuando aún no se sabe qué pasó y como Facundo terminó muerto, para la familia, se trata de una situación de " violencia institucional en medio del momento más duro del decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Facundo fue interceptado por los policías Mario Sosa y Jana Curuhinca en Mayor Buratovich y luego por Alberto González en Teniento Origone.

Además, entre ambos pueblos (están pegados) aparece el rol de Siomara Flores, otra policía, hermana de madre de Curuhinca, que declaró que ella llevó a Facundo de un pueblo al otro en su auto particular, ya que el joven estaba determinado a llegar como sea a la casa de su ex novia y no quería volver a Pedro Luro, donde se había peleado con su mamá, Cristina. El mismo 30 de abril, pasadas las 13.30 él le mandó un mensaje a ella que decía: “No sabés dónde estoy, no me vas a volver a ver”.

Souvenir

Para el fiscal Ulpiano Martínez, el hallazgo del souvenir de madera con forma de sandía en el destacamento de Teniente Origone, semanas atrás, es una prueba importante pero no determinante. Los investigadores le creen a la mamá de Facundo cuando dice que ese objeto era de su hijo, y que sus hermanos tenían otros idénticos porque habían sido hechos por su abuela.