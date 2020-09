Empezó la entrega de notbooks a alumnos de escuelas secundarias públicas

La intendenta Mayra Mendoza y secretario de Educación, Culturas y Deportes Mario Lozano, formalizaron la entrega de 142 netbooks del Plan de Conectividad Federal Juana Manso (ex Conectar Igualdad), destinadas a estudiantes de cuarto año de escuelas secundarias de gestión estatal de Quilmes. En total se distribuirán 2.600 computadoras en el distrito. Fue en el marco del Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, una fecha que se conoce como "La Noche de los Lápices" en Argentina y recuerda los secuestros y asesinatos de estudiantes ocurridos el 16 de septiembre de 1976 en La Plata. Añadir título





“Estas son las computadoras que eran del Plan Conectar Igualdad. El Estado las compró durante el gobierno de Cristina y a partir que asumió la presidencia Mauricio Macri, no solo no se volvieron a comprar computadoras sino que las que ya estaban como éstas, se guardaron en un galpón y se dejaron de entregar. Hoy acá estamos haciendo lo que tenemos que hacer. El objetivo de este programa es eliminar la brecha de desigualdad digital, es decir, que todos y todas tengamos acceso a una computadora, y mucho más hoy con la situación que estamos viviendo con la pandemia”, afirmó Mayra.

Directivos y estudiantes

En un acto simbólico que se realizó en forma simultánea con directivos y estudiantes de 3 establecimientos educativos locales, y respetando los protocolos sanitarios, la Jefa comunal destacó la conmemoración del Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, una fecha que se conoce como "La Noche de los Lápices" en Argentina y recuerda los secuestros y asesinatos de estudiantes ocurridos el 16 de septiembre de 1976 en La Plata.

Secuestro y desaparición de un grupo de jóvenes

“Para quienes aún no conocen que sucedió ese día, tiene que ver con el secuestro y desaparición de un grupo de jóvenes de sus mismas edades que peleaban por el boleto estudiantil. Digo que es importante porque para construir un mejor futuro debemos conocer y reconocernos en nuestro pasado”, aseguró la Intendenta.

Igualdad

Y sostuvo: “Nosotros creemos en la igualdad, porque lo que nos hace libres verdaderamente es poder elegir, y en la desigualdad unos eligen y otros se quedan mirando. La libertad sin igualdad no existe, y el mejor vehículo que tenemos para ir hacia la igualdad es la solidaridad, es pensar en el otro y en la otra, es tener bien en claro que uno no puede crecer y ser feliz si mi compañero o compañera de al lado está mal, si los que me rodean están mal, que nuestro destino está atado al destino de los demás. Por eso también les pido que piensen en sus padres, abuelos y en la gente mayor en general, que se sigan cuidando del virus, que piensen que muchos están perdiendo la vida y cuidarlos es tarea de todos. Que sean solidarios, porque el peor virus que hay es el egoísmo y la mejor forma de ganarle al egoísmo es con el compañerismo y con la amistad”.

Plan de Conectividad Federal Juana Manso

El Plan de Conectividad Federal Juana Manso representa una continuidad del programa Conectar Igualdad creado en 2010, Quilmes recibirá un total de 2.600 computadoras portátiles. En la jornada se distribuyeron 103 netbooks a la EES N° 26 de San Francisco Solano; 27 a la EES N° 46 de Bernal Oeste y 12 a la EES N° 56 de Ezpeleta.

Mario Lozano

El secretario de Educación, Culturas y Deportes, Mario Lozano, también subrayó la entrega de elementos tecnológicos para disminuir la brecha digital entre los estudiantes: “Primero fue una gran alegría cuando el Ministerio de Educación anunció que había encontrado esta cantidad de notebooks, que por desidia, el gobierno neoliberal que nos precedió había dejado abandonadas en galpones en lugar de entregarlas a los chicos y a las chicas como corresponde. Para nosotros, en este momento donde hay una crisis económica impresionante y el Estado tiene problemas de financiamiento, poder empezar a dar la señal de relanzar este Plan es muy importante. Si no lo hubieran discontinuado hoy todos los estudiantes secundarios de la Argentina tendrían un elemento tecnológico con el sostener la continuidad pedagógica”.

Susana Noguera

Por su parte, la directora de la Escuela de Educación Secundaria N° 26, Susana Noguera, señaló que “es el inicio de un proyecto de inclusión que nos beneficia tanto a nosotros como a la comunidad de San Francisco Solano y de Quilmes. Estamos más que agradecidos de que nos hayan tenido en consideración si bien vamos a iniciar con los alumnos de cuarto año se proyecta continuar y seguir trabajando”. También participaron el director de la EES N°46, Miguel Miranda y de la EES N° 56, Javier López, autoridades municipales, comunidad educativa y familiares.

Plan Federal

Juana Manso es un Plan Federal del Ministerio de Educación, Aprender Conectados, que abarca conectividad, equipamiento, una propuesta de formación y capacitación docente y una plataforma federal educativa de navegación gratuita, segura y soberana para el sistema educativo de la Argentina.