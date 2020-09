Habrá una inversión de 37.700 millones de pesos para seguridad en el AMBA

El presidente de la Nación y el gobernador bonaerense anunciaron hoy un Programa de Fortalecimiento de Seguridad para el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que "contempla la adquisición de más de dos mil móviles policiales para nuestra Policía de la Provincia, equipamiento, tecnología, cámaras, paradas seguras. Incluye un anuncio que no debe pasarse por alto: la construcción de nuevas unidades penitenciarias. Incluye también el despliegue de las fuerzas federales en el Conurbano bonaerense", detalla un informe oficial que agrega que habrá una inversión de 37.700 millones de pesos.





Alberto Fernández realizó una videoconferencia con intendentes y funcionarios. En Quilmes la comunicación se realizó desde el Polideportivo Municipal donde estuvieron, además de la intendenta Mayra Mendoza, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Máximo Kirchner; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el jefe de Gabinete de ministros de la Provincia, Carlos Bianco; el senador Emmanuel González Santalla; el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermin; los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi; Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; Esteban Echeverría, Fernando Gray; San Miguel, Jaime Méndez; Morón, Lucas Ghi.

Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández, junto al gobernador Axel Kicillof, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el ministro de seguridad de la Provincia, Sergio Berni e intendentes del AMBA, también manifestó su preocupación por la concentración del delito en el Gran Buenos Aires y sostuvo que “una buena sociedad, una buena democracia, un buen estado de derecho, tiene que garantizarle a los ciudadanos seguridad y tiene que garantizarle a quien ha delinquido la consecuencia de su delito que es la pena. Y lo que estamos haciendo acá es trabajar en eso. La seguridad no es solamente tener efectivos en las calles. Sabemos las carencias que vive la Policía de Buenos Aires, las carencias en las que ha quedado la Policía de Buenos Aires. Nosotros estamos yendo al auxilio de argentinos que viven cruzando la General Paz y que padecen muchísimo las carencias de las que hablo. Porque tener policías que no tienen la protección adecuada, que no tienen los móviles adecuados, tener policías que no tienen las ambulancias necesarias para ir en socorro de las víctimas, es muy difícil manear la seguridad y esa policía”.

Axel Kicillof





Por su parte el gobernador Axel Kicillof informó que en pocos días anunciará un plan integral de seguridad para toda la provincia para abordar la problemática de una manera interdisciplinaria: “El plan que se está anunciando hoy probablemente sea uno de los más grandes de los que se tenga memoria. Este plan contempla la adquisición de más de dos mil móviles policiales para nuestra Policía de la Provincia, equipamiento, tecnología, cámaras, paradas seguras. Incluye un anuncio que no debe pasarse por alto: la construcción de nuevas unidades penitenciarias. Incluye también el despliegue de las fuerzas federales en el conurbano bonaerense. Hacía falta una enorme inversión para que la Policía de la Provincia pueda recuperar la capacidad operativa que debe tener. Esta es una parte de lo que pensamos hacer. Y lo hacemos en coordinación Nación, Provincia y Municipios”.