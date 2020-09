Mayra disertó en Encuentro Federal de legisladoras "Hacia una Democracia Paritaria"

La intendenta participó como expositora del Encuentro Federal de Concejalas y Legisladoras Provinciales hacia una Democracia Paritaria, que organizaron conjuntamente el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Federación Argentina de Municipios (Red Federal Concejalas FAM). Durante su exposición, la Intendenta se refirió a la necesidad de “fortalecer los derechos políticos de las mujeres y tratar de incluir de manera fundamental al colectivo de las diversidades, así como también, fomentar el compromiso partidario para impedir retrocesos frente a situaciones inesperadas y cambios de contexto”.

“Con dificultad y construcción igualitaria y colectiva, logramos arrebatarle la lapicera a los compañeros varones para hoy poder gobernar, ser escuchadas, avanzar y mirar para delante, nunca más para atrás”, afirmó Mayra y seguidamente señaló que “estamos cambiando la forma de hacer política, los modos de discutir e incluso la manera en la que entendemos la vida, lo que implica darle lugar, voz y decisión a aquelles a quienes la historia invisibilizó: para pensar políticas públicas con objetivos de redistribución de las riquezas y con carácter equitativo es fundamental la perspectiva de género”.

Gestionar con perspectiva de género

También habló sobre el compromiso de gestionar con perspectiva de género y, en este sentido, remarcó que “en nuestro municipio los espacios que históricamente se caracterizaron por estar altamente masculinizados hoy se encuentran en manos de grandes compañeras, como es la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Cecilia Soler o la secretaria de Hacienda, Alejandra Prieto, área donde se maneja nada más y nada menos que la cuestión presupuestaria de la gestión, así como la Agencia de Fiscalización y Control, también encabezada por una compañera, Alejandra Cordeiro. Por otro lado, lugares altamente feminizados, vinculados a los cuidados, están en manos masculinas: como la Secretaría de Salud y la de Educación y Cultura”.

Ley de Paridad

En otro tramo del discurso, la Intendenta se pronunció sobre la Ley de Paridad: “Nos invita a desnaturalizar estereotipos que aparecen como dados, revolucionar la esfera privada y tomar de lleno la vida pública. Como ya sabemos lo personal es político, es necesario desprendernos de hábitos machistas profundamente arraigados para construir una sociedad más justa sin distinciones de género. Porque no habrá justicia social si existe discriminación y violencia hacia las mujeres”.

"Repensar la democracia paritaria de manera amplia"

En esta línea, señaló que “el desafío es repensar la democracia paritaria de manera amplia, incorporando a las mujeres en la representación política, romper la lógica patriarcal que nos excluye del ámbito público. Además fortalecer una gestión con perspectiva de género que impulse políticas públicas que garanticen el acceso a los derechos para todas, todos y todes. Otro desafío para avanzar hacia una democracia paritaria es la deuda que existe con las diversidades, es necesario incorporarlas institucionalmente a la democracia representativa y al sistema electoral. El cupo laboral trans es un gran paso. Es necesario que puedan integrarse a todos los niveles de gobierno y en el sector privado”.

Techo de cristal

Para finalizar Mayra aseguró que “estamos rompiendo el techo de cristal, no fue magia este recorrido” y citó una frase de Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como “el faro que nos ilumina a todas día a día”: “La sociedad necesita que las mujeres ocupen más lugares en los sistemas de decisión y en los sectores empresariales. Siempre tenemos que rendir doble examen: primero, demostrar que porque somos mujeres no somos idiotas, y segundo, el que tiene que rendir cualquiera”. “Hacia atrás no volvemos ni para tomar impulso”, sentenció la Intendenta quilmeña.

Participantes

En el encuentro se presentaron los avances del informe sobre participación política de las mujeres en gobiernos provinciales y municipales. También participaron Cecilia Merchán, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional; Patricia García Blanco, secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior; Victoria Tesoreiro, subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, y Marín Pilatti, senadora nacional por Chaco.