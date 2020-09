Mensaje de Mayra a los vecinos por la seguridad y el covid, a los trabajadores y a la militancia que la acompañó

La intendenta de Quilmes dijo que en dos meses se verán en las calles los nuevos móviles y el material que se adquiera en el marco del programa que el Gobierno anunció hace horas. Habló sobre los casos de coronavirus, donde el distrito está a la cabeza, la relación con Capital y a los vecinos que salen a los parques y plazas. Reiteró la necesidad de cuidarse. Fue consultada sobre la situación de los trabajadores de la salud y los empleados municipales y el llamado a paritarias. También habló sobre la militancia que "está todos los días trabajando en los barrios" y le restó importancia a aquellos "que se quedan en la critica", y también dio un mensaje a aquellos que opinan que hay personas nombradas en el Municipio que no son del distrito. Esta mañana fue entrevistada por el programa Micrófono Abierto de Radio Quilmes FM. (Podés escuchar el audio en el facebook de Micrófono Abierto Quilmes).





Tratando de ordenar y organizar para poder ir cumpliendo las metas y compromisos de gestión que hemos asumido. A tres meses de haber comenzado nuestro gobierno llegó la pandemia, una situación que nadie esperaba en el mundo y allí debimos ocuparnos principalmente de la crisis sanitaria, tuvimos que reparar todo el sistema, tuvimos que ocuparnos principalmente de la crisis sanitaria y lo hemos logrado; en poco tiempo construimos un nuevo hospital modular en el UPA de Bernal y duplicamos las camas que había disponible. Esto nos deja un saldo positivo pero a la vez tuvimos que ocuparnos de otros tantos temas que tenemos que resolver.

Cuando se le hizo hincapié en lo mal que estaba el sistema de salud, problema que es histórico y lo mal pagos que están los trabajadores del área, y se le preguntó si hay un antes y un después, respondió: "si, espero que haya un reconocimiento al trabajo de los profesionales de la salud, del sistema de salud tanto pública como privada. Hoy en el sistema de salud público estamos atendiendo a gente con obra social que no tienen capacidad en el sistema privado.

Valorar y seguir cuidándose





La Intendenta hizo hincapié en resaltar en la necesidad de tomar conciencia, Estamos en una situación crítica, no solo por la ocupación de camas y allí es donde debemos valorar a nuestros profesionales, por eso tenemos que cuidarnos, evitar el contacto y quedarnos en casa. Hoy lamentablemente hay una grieta en este punto en la sociedad que también divide a la política, hay quienes son egoistas e irresponsables que no tienen empatía por nadie, y quienes somos solidarios y nos cuidamos y propiciamos que todos nos cuidamos.

El virus no se fue

Mayra continuó "una forma de valorar es seguir cuidándose, hay que tener en cuenta que el virus no se fue. Insisto estamos en una situación crítica y no solo en lo que tiene que ver con las camas, profesionales hacen un extraordinario esfuerzo y tenemos que cuidarlos; por eso tenemos que cuidarnos, evitar los contactos y quedarnos en casa. Son muchos los argentinos, los bonaerenses y los quilmeños que están haciendo un gran esfuerzo de quedarse en sus casas y a ellos va mi agradecimiento al igual que a todos y todas las trabajadoras".

Quilmes en el podio





También se le pidió una opinión por la cantidad importante de casos positivos de coronavirus que hay en el distrito. Después de Capital Federal, junto con Avellaneda Quilmes lidera los casos positivos si se cuentan por cada 100 mil habitantes. Dijo que "el virus se expande como una mancha de aceite que en este caso empezó en Capital Federal y se expandió hacia el primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires. Un dato importante es que el 48 por ciento de quienes trabajan en CABA viven en el Gran Buenos Aires. . Allí se contagian". Agregó que si bien hay más cantidad de casos por cada cien mil habitantes, hay un menor índice de letalidad, en Capital es del dos y medio y en Quilmes no llega al dos.

Falta de controles

Otro punto tocado es la gran cantidad de quilmeños que salen a calle a ocupar plazas y parques, especialmente nos fines de semana. El último fin de semana funcionó en la zona del Triángulo de Bernal la tradicional feria de puestos de venta de artículos usados. Se le preguntó por los controles y la jefa comunal respondió: "Desde el Municipio continuamos con los controles, quizás no se ven como a todos les gustaría, especialmente los fines de semana. Acá hay un equipo de trabajo que está activo por el tema del COVID y otros temas referidos a la gestión, porque también hay que ocuparse del resto de los temas. Pero también hay una clara responsabilidad social que si no acompaña las medidas sanitarias, no podemos tener un agente municipal por cada ciudadano y tampoco podemos pretender que la Policía esté en esos lugares porque después hay denuncias por violencia institucional. Lo que necesitamos, y en esto insisto, es que haya solidaridad, que nos cuidemos, que se mantenga la distancia y todas las medidas de seguridad para evitar contagios y muertes"

Programa de Seguridad

Mayra Mendoza fue consultadas sobre el programa de Seguridad que el viernes anunciaron el presidente de la Nación y el Gobernador a través de una videoconferencia de la cual ella fue parte. Allí se anunció una importante inversión para la adquisición de móviles, elementos de seguridad y para la formación de nuevos agentes.

También se le preguntó cuándo se verá plasmado ese programa.Al respecto, expresó "Estamos en un proceso administrativo, esperando la derivación de fondos, con la urgencia que el caso merece. Recordemos que el acabamos de declarar la emergencia en materia de inseguridad, ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante.



"Calculamos que en dos meses vamos a tener el equipamiento que hemos anunciado pero también hay que tener en cuenta lo que el Municipio ha realizado en estos últimos meses. "Hemos colocado 80 nuevas cámaras y hemos reparado unas 300 que estaban sin funcionar. También estamos comprando luces led para duplicar y triplicar la cantidad que hay en Quilmes. La idea es que haya en todo el distrito".

Importante inversión

La Intendenta resaltó la inversión que están realizando tanto Nación, como Provincia y el Municipio. Allí mencionó la adquisición de camionetas, motos, patrulleros, todo tipo de cámaras, alarmas y luces led. Insisto esperamos que en uno o dos meses, ya para Noviembre, los nuevos elementos estén en la calle"

Salarios municipales y paritarias





A la intendenta se le preguntó por el esperado llamado a paritarias y los aumentos a los trabajadores municipales. El mensaje a los trabajadores fue: "Es el mensaje que siempre le dimos a los trabajadores. La verdad es que es este primer año nos hubiese gustado tener otro escenario económico pero la cobrabilidad de las tasas, la recaudación cayó, como cayó la economía en todos lados, en los comercios, en general. Hubo meses donde la recaudación cayó un cuarenta por ciento".

"No obstante eso, hemos un enorme esfuerzo y hemos otorgado un diez por ciento más un cinco en octubre; lo planteamos como una posibilidad de ganarle a la inflación en el primer semestre y volveremos a analizar la situación para el segundo", agregó

Diálogo con los gremios

Dijo que "con las distintas organizaciones de representación de los trabajadores hay un diálogo permanente; hay hasta reuniones semanales, tanto del jefe de Gabinete o con el secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales, Alberto De Fazio.

"Nuestra intención es que los salarios mejoren, que sean dignos y que las condiciones de trabajo sean mejores. Por eso vamos a mejorar el lugar donde funcionará Desarrollo Social; habrá mejores condiciones para los trabajadores y para las personas que necesiten"

Mensaje a la militancia





A Mayra se le planteó la situación de la militancia que la acompañó. Hay quienes plantean que en el Municipio todavía hay empleados de la gestión Molina o que nombraron funcionarios de otras zonas de Quilmes y no se convocó a quienes la apoyaron y trabajaron para que llegue.

Minimizó esos comentarios. "No, me parece un mensaje muy sesgado que no condice con la realidad de la mayoría. Siempre pensamos que hay quienes piensan que van a ingresar dos mil personas pero cuando cuando uno asume, lo hace con la administracion que Quilmes necesita, pensando en los vecinos y vecinas y no con lo que opinan algunos actores políticos.

"La militancia es parte"

Agregó "La militancia peronista, la militancia kirchnerista, las organizaciones políticas que son parte de un proyecto que comprende la situación que estamos viviendo, están todos los días en los barrios, buscando casos sospechosos de covid, está en los puntos solidarios para dar una mano, para salir de la situación. Puede que haya alguno se quede en un reclamo y que no aportan nada, pero todos los sectores de una u otra manea están trabajando en el Municipio"

"y esa idea de que hay gente que vino de afuera, la verdad es que se van a cansar de decirlo pero una es consciente y coherente de lo que dice y todas las personas que están en el Municipio están trabajando para que Quilmes crezca y para que Quilmes esté mejor. Así que quedará en ellos esa idea y esa voluntad de manifestar algo que la verdad, no tiene sentido.

Comunidad India Quilmes

El tema final planteado a la intendenta Marya Mendoza es la difícil situación que está atravesando la Comunidad India Quilmes, donde el sistema de salud es más que precario. Se le puso el ejemplo que hay una sola pediatra para 130 niños y falta atención médica.

Ratificó su voluntad de continuar con el Pacto de Hermandad que une al Municipio de Quilmes con la Comunidad de Quilmes de Tucumán. Recordó que el Municipio cuanta con una dirección de pueblos originarios y prometió ocuparse del tema.