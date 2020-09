Roban importantes y valiosos elementos del Museo Fotográfico de Quilmes

Por Pedro Navarro. El Museo Fotográfico Municipal de Quilmes sufrió este lunes por la tarde un robo muy importante por la cantidad de cámaras antiguas que se llevaron. Son 64 que estaban exhibición, 3 de galería, 20 push, 3 computadoras y una antigua cámara de playa. De acuerdo a la información recogida por Quilmesadiario, el cuidador, un trabajador municipal, no se encontraba en el lugar en el momento del hecho pero cuando ya estaba la Policía, apareció con un changuito y al advertir la presencia de los uniformados empezó a correr. Las primeras informaciones señalan que habrían forzado la puerta trasera pero desde su interior. El lugar no cuenta con alarma.





El citado museo se encuentra en 25 de Mayo 218, entre Brown y Lavalle de Quilmes Centro. Fuentes policiales señalan que hubo un llamado al 911 que lo habría realizado la directora del mismo, Gabriela Manzo, quien cuando llegó al lugar había advertido la falta de elementos. También se pudo advertir que no se habían violentado cerraduras, salvo una puerta trasera que da a un patio. Otro dato importante es que la casa no cuenta con alarma. En el exterior, sobre la vereda hay una cámara que no se sabe aún si funciona. Cuando la Policía llegó al lugar se encontró con la funcionaria quien detalló los elementos que se habían robado.

Elementos robados

El informe señala que se llevaron "64 cámaras que estaban el exhibición, 3 cámaras que se encontraban en una galería, 20 push, 3 computadoras una cámara antigua de playa"

Cuidador

Se sabe que el Museo cuenta con un cuidador por la tarde pero que en el momento en que la directora ingresa al mismo y advierte la falta de los elementos, no se encontraba.

La información señala que en un momento determinado, el trabajador, identificado como Néstor Gorosito, apareció pero al advertir la presencia de la Policía en el lugar, salió corriendo. Allí fue interceptado y al preguntársele qué estaba haciendo, respondió que "estaba realizando una changa". Por ahora es el único sospechoso pero habrá que aguardar las filmaciones de la cámara que hay frente el Museo (si es que funciona) y de las ubicadas en la parte delantera del edificio ubicado frente al mismo. La causa quedó a cargo de la Fiscalía número 7 a cargo de la doctor Ximena Santoro