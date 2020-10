Empresario vinculado al Frente de Todos dice que él alquiló la quinta que el dueño denuncia como usurpada

Carlos Adrián Mansilla, un empresario gastronómico identificado con el Frente para la Victoria, vecino de Lomas de Zamora, dijo que tiene un contrato de alquiler de la quinta de Quilmes Centro y desmintió que esté usurpada, como lo denunció ante la justicia su propietario Leandro Alberti Shchebina. Señaló que la alquiló en agosto del año pasado para poner una casa de te y restaurante pero que no pudo habilitar por las deudas que tenía la propiedad y la actividad que antes se desarrollaba. Dijo que "le di un adelanto de 130 mil pesos y gasté 180 mil pesos en reformas. Señaló que conoció a Alberti por Mariano Noranbuena y que con su hermano Angel Noranbuena habían trabajado políticamente juntos y en el área de Seguridad de Pinamar. Desmiente que la propiedad esté usurpada.

En declaraciones al programa Micrófono Abierto de Radio Quilmes (FM 106.5), Mansilla dijo que militó para el Frente para Victoria y que conoce a Angel Noranbuena. "Fue su hermano Mariano quien me presentó a Leandro Alberti; me dijo que tenía un hermoso lugar para un proyecto gastronómico en Quilmes. Me interesó y en agosto del año pasado firmamos un contrato de alquiler por 60 mil pesos por mes. Le di un mes de anticipo y depósito y nos pusimos trabajar".

Enganchado de la luz

Dijo que se encontró que estaba enganchado de la luz y que tenía problemas con el gas y que no pudo habilitar en el Municipio por los problemas que había tenido porque en ese lugar se realizaban fiestas ilegales. "Allí le dije que quería rescindir el contrato y le pedí que me devuelva el adelanto que le pagué, el alquiler y los 180 mil pesos que gasté en obras.

Cartas documentos

"Como Alberti no respondía, le envié cartas documentos que nunca contestó. Ante la presencia de la pandemia, le dije a Mariano Noranbuena que se quede allí a cuidar el lugar a la espera de una solución sobre el tema". Se encargó de deslindar a Angel Noranbuena de la situación.

Estupefacientes, mercadería y planes

Sobre la denuncia del propietario del lugar, quien no sólo dijo que le habían usurpado la casa sino que señaló que "vendían mercadería de la municipalidad" y que "hacían negocios ilícitos con planes sociales que le bajaba la dirigente Victoria Donda", respondió que "yo nunca vi mercadería en ese lugar y en todo caso será la Justicia la que deberá analizar la situación y el deberá aportar pruebas".

Dijo además que ahora no está militando y que no conoce ni a Donda ni a la intendenta Mayra Mendoza. y reiteró que sí conoce a Angel Noranbuena, con quien trabajó en la secretaría de Seguridad de Pinamar. Agregó que él fue referente del MOGEBO, partido que sostenía al ex gobernador Daniel Scioli y que el referente en Quilmes era Angel Noranbuena.

No hay usurpación

Reitero que "no estamos ante ningún caso de usurpación; hay un contrato que está a disposición de la Justicia y si mi lo solicitan lo entrego. Acá hay un litigio judicial porque me alquilaron un lugar que no estaba en condiciones y eso es una estafa".

Criticó la denuncia de Leandro y a su criterio "lo hace para desvirtuar la realidad de lo que está pasando con esa propiedad que alquiló cuando no estaba en condiciones para el fin que yo se la alquilé.